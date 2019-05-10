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    Пт., 10 мая 2019г.
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    Форум: Спорт
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    Тема: Фигурное катание
    • Сегодня! PiroGa Cегодня в 05:34 «Ответить»
      Всем привет. Кто из вас увлекается фигурным катанием, за кого болеете? Я недавно начала смотреть турниры и мне это прямо очень понравилось, была в восторге от выступления нашей сборной, молодые девочки такие молодцы, гордость за них берет!
      • Сегодня! Kirpich Cегодня в 05:57 «Ответить»
        На мой взгляд сейчас нет достойных фигуристок, все катают одну и туже программу, только под разную музыку. Вы посмотрите в записи выступления Родниной и Рачковой-вот это профи были, сейчас даже близко таких нет!
        • Сегодня! Rrissti Cегодня в 06:06 «Ответить»
          Кирпич, ну а как же Рика Кихира http://alienlook.ru/rika-kihira-zavoyet-...yrnogo-katanya/ ? Это восходящая звезда, у которой нереально сложная программа и если все пройдет без запинок в выступлении, то она точно золото возьмет. По поводу Родниной я конечно согласна, но и сейчас много достойных спортсменов, не нужно быть таким категоричным.
          • Сегодня! cipupo Cегодня в 06:20 «Ответить»
            Я за Щербакову и Трусову болею, им конечно мастерства не хватает в силу возраста, но зато потенциал есть. А про японских спортсменок наслышан, у них там тренерский состав очень мощный, гоняют их как надо.
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