Всем привет. Кто из вас увлекается фигурным катанием, за кого болеете? Я недавно начала смотреть турниры и мне это прямо очень понравилось, была в восторге от выступления нашей сборной, молодые девочки такие молодцы, гордость за них берет!
На мой взгляд сейчас нет достойных фигуристок, все катают одну и туже программу, только под разную музыку. Вы посмотрите в записи выступления Родниной и Рачковой-вот это профи были, сейчас даже близко таких нет!
Кирпич, ну а как же Рика Кихира http://alienlook.ru/rika-kihira-zavoyet-...yrnogo-katanya/ ? Это восходящая звезда, у которой нереально сложная программа и если все пройдет без запинок в выступлении, то она точно золото возьмет. По поводу Родниной я конечно согласна, но и сейчас много достойных спортсменов, не нужно быть таким категоричным.
Я за Щербакову и Трусову болею, им конечно мастерства не хватает в силу возраста, но зато потенциал есть. А про японских спортсменок наслышан, у них там тренерский состав очень мощный, гоняют их как надо.