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    Тема: Любые аккаунты Соц сетей
    • New! resoos Cегодня в 21:54 «Ответить»
      Если вам нужен запасной аккаунт вк или Instagram для особых переписок или чтобы никто не знал что это вы? Тогда нужно идти покупать вторую симку, так как везде требуется подтверждение по номеру телефона, но есть и другой вариант. Лично я недавно узнал, что есть сервисы, которые продают уже готовые заполненные аккаунты, а стоят они копейки и не нужно парится с регистрацией. Поэтому, всем кому такое может быть интересно - рекомендую сайт https://sms-acktiwator.ru - купить аккаунты вк, а так же аккаунты Instagram, Одноклассники и других соц сетей. Отличный сервис в своем сегменте и реальный выход для многих скрытных пользователей. А ещё на сайте есть даже смс активатор!
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