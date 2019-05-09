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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Как при покупке недвижимости обойти стороной мошенников на вторичном рынке недвижимости?
    • New! Kenchik Cегодня в 07:23 «Ответить»
      Как при покупке недвижимости обойти стороной мошенников на вторичном рынке недвижимости? Дадите несколько советов? Надо покупать квартиру побольше из-за пополнения в семье, но попасть на мошенников как-то побаиваюсь, сам не юрист, в законодательстве мало понимаю, потому думаю что могу и повестись на каких-то профессиональных мошенников.
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