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    Чт., 9 мая 2019г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: карбюратор на ГАЗ 53
    • New! GtreJoinH Вчера в 23:24 «Ответить»
      Господа автолюбители, я занимаюсь уже второй день ремонтом своего авто ГАЗ 53. Хочу поменять карбюратор на днях. не подскажите через какой магазин купить новый недорогой?
      • New! MarunFgtre Вчера в 23:27 «Ответить»
        Я могу подсказать. Тебе придется обратиться к официальному представителю Запчастей ГАЗ. Можешь зайти на оф сайт и оттуда уже заказать с доставкой. Только так
        • New! GtyrGhj Вчера в 23:30 «Ответить»
          Здарова. Тебе проще будет на самом то деле тупо обратиться в автосервис , что бы тебе уже их специалисты сами подобрали годный карбюратор и поставили его сразу
          • New! SamuRaiX Вчера в 23:34 «Ответить»
            Я вот лично карбюратор на ГАЗ покупал через интернет. На авито искал поскольку в магазинах новый стоит нереально дорого. Платить такие бешеные деньги честно не хочется, поэтому взял через частного продавца
            • New! ScorpAYE Вчера в 23:39 «Ответить»
              Вообще, На ГАЗах очень редко карбюратор выходит из строя. Обычно служат десятилетиями и требуется небольшая корректировка только. Может быть неправильно эксплуатировали но не суть. Так то можно прикупить хороший новый карбюратор на ГАЗ 53 не дорого. Можно даже через онлайн магазины. По поводу покупки можете обратиться к ним http://nmkn.ru/catalog/zapchasti-gaz-uaz...-truckman-v-sb/
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