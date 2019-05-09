Я вот лично карбюратор на ГАЗ покупал через интернет. На авито искал поскольку в магазинах новый стоит нереально дорого. Платить такие бешеные деньги честно не хочется, поэтому взял через частного продавца
Вообще, На ГАЗах очень редко карбюратор выходит из строя. Обычно служат десятилетиями и требуется небольшая корректировка только. Может быть неправильно эксплуатировали но не суть. Так то можно прикупить хороший новый карбюратор на ГАЗ 53 не дорого. Можно даже через онлайн магазины. По поводу покупки можете обратиться к ним http://nmkn.ru/catalog/zapchasti-gaz-uaz...-truckman-v-sb/