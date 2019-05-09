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    Чт., 9 мая 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Диммер для светодиодной ленты
    • New! GtreJoinH Вчера в 23:23 «Ответить»
      Планирую в квартире приспособить светодиодную ленту для красоты. Сама лента уже есть. Нужен к ней хороший диммер удобный. Можете порекомендовать магазин, через который можно купить такой недорого?
      • New! MarunFgtre Вчера в 23:26 «Ответить»
        Кароч, в принципе не дорогой диммер можешь посмотреть на китайских сайтах по типу Али Экспресса и ему подобных. Можно вообще недорогой и качественный там взять
        • New! GtyrGhj Вчера в 23:29 «Ответить»
          Классный диммер можешь купить в магазине светодиодной техники и автоматики СветоМир. Правда качественный стоить будет весьма не дешево. Если готов платить - вперед
          • New! SamuRaiX Вчера в 23:33 «Ответить»
            здравствуйте. Могу вам порекомендовать отличный дешевый интернет магазин Light White. У них сейчас действуют скидки и есть в наличии диммеры импортного производства. Самые лучшие
            • New! ScorpAYE Вчера в 23:37 «Ответить»
              Кстати, ремонтом занимаюсь уже десять лет по роду работы и скажу вам, что все чаще в квартирах люди прокладывают светодиодную ленту. Смотрится конечно прекрасно, особенно если правильную подобрать. Ну и диммер конечно нужно только хороший покупать, что бы долго служил. По сути купить данный товар можете тут http://spb.ledpremium.ru/catalog/dimmery/
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