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    Чт., 9 мая 2019г.
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    Тема: Dota - игра или спорт?
    • Upiterok Вчера в 21:51 «Ответить»
      Недавно в общественном транспорте услышал разговор двух парней о ставках в компьютерной игре Dota. Неужели можно заработать играючи? Подскажите как.
      • Артик Вчера в 22:02 «Ответить»
        На сегодняшний день киберспорт набирает обороты в нашей стране и Dota одна не только одна из самых популярных игр, но и самая масштабная в плане сбора призовых фондов.
        • Andronik Вчера в 22:16 «Ответить»
          Dota - игра бесплатная, поэтому сначала можете просто поиграть и ознакомиться. В ней принимают участие сразу десять игроков - по пять в каждой команде. Есть возможность наблюдать за матчем других участников, ну и конечно делать ставки на Доту как игровыми предметами, так и настоящими деньгами https://betport.ru/stavki-na-kibersport/stavki-dota.html
          • Улыбочка Вчера в 22:21 «Ответить»
            Вообще не понимаю зачем тратить время и тем более деньги зря. Никогда не слышала о том, как простой человек разбогател на ставках в компьютерных играх.
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