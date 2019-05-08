Всем привет, в данном топике я буду делиться разными схемами по обыгрышу известного онлайн казино Вулкан.
Сейчас я собираю комьюнити для более глобального проекта, поэтому делюсь схемами бесплатно. Можешь протестировать алгоритмы, заработать денег и решить — присоединиться к моей команде или нет.
За три месяца я заработала на Вулкане 473 000 рублей:
Схема #1:
Регистрируемся на официальном сайте Вулкана https://off-vulkan.blogspot.com/
Пополняем баланс на 275 рублей. Важно! На демо счете не работает, потому что там другие алгоритмы
Выбираем популярную игру Crazy Monkey
Играем строго по этому алгоритму:
1. Выбираем 5 линии и ставим 25 кредитов 1 раз подряд.
2. Выбираем 7 линии и ставим 70 кредитов 1 раза подряд.
3. Выбираем 9 линии и ставим 180 кредитов 1 раз.
После этого вам выпадает куш от 5000 до 20 000 рублей!
Схема выигрывает в 99 из 100 случаев. Поэтому если тебе не повезло — просто повтори сначала. Алгоритм работает только на официальном сайте Вулкана https://off-vulkan.blogspot.com/
В сети много клонов, не ошибись.
Играть по данной схеме можно не более 5-6 раз в день! Обязательно регулярно выводите выигрыш с баланса, оставляя только сумму, нужную для следующей игры.
Все эти люди уже зарабатывают от 5000 до 40 000 рублей в день по моим алгоритмам. Хочешь так же?
Ты можешь играть с телефона там, где тебе удобно
Играя по моим схемам, ты сможешь позволить себе отдых в любое время года
Ты сможешь заработать достаточно денег для достойной жизни