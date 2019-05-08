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    Ср., 8 мая 2019г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Еда в Стамбуле
    • Сегодня! Givi Cегодня в 18:20 «Ответить»
      Первый раз поеду в Стамбул, подскажите где там можно быстро перекусить? продаётся ли на улице какая-то еда?
      • Сегодня! Valeron Cегодня в 18:34 «Ответить»
        По этому поводу можно вообще не беспокоиться, чего-чего, а еды там очень много, особенно на улице можно найти много ларёчков со всякими вкусняшками. Вот тут немного расписано об уличной еде в Стамбуле https://travelibro.ru/eda-v-stambule.html Лично мне очень понравились мидии с рисом и бублики)
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