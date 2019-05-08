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    Ср., 8 мая 2019г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Почки .
    • New! sveta134 Cегодня в 15:58 «Ответить»
      Что то у меня с организмом не то , чувствуется , что поясница побаливает , а от чего не знаю . Что это может быть .
      • New! dima12 Cегодня в 16:11 «Ответить»
        Может просквозило где или подняли что тяжелое . Если просквозило , то натереть попробуйте поясницу и в теплоте держать .
        • New! marinabachil Cегодня в 16:31 «Ответить»
          Если болит без какой либо причины , то может быть и почки . Сходите проверьтесь , не помешает .
          • New! igordk Cегодня в 17:01 «Ответить»
            Конечно , лучше сходить в хороший диагностический центр и проверить все таки почему болит поясница без причины , может и почки , а шутить с ними не стоит . На ресурсе "Nefrologiya.pro" https://nefrologiya.pro/lechenie-i-profilaktika/diagnostika/ все четко и грамотно расписано про почки , почитайте , пригодится .
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