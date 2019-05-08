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    Ср., 8 мая 2019г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Подоконник
    • New! IrinaGonchar Cегодня в 12:11 «Ответить»
      Захотелось все подоконники в доме поменять на более хорошие. Какие лучше сделать?
      • New! ИгорьКузнецов Cегодня в 12:12 «Ответить»
        Закажите себе лучше подоконники из натурального камня http://www.ogranstroy.ru/product/podokonniki/ . Это будет идеальный вариант, ни один другой подоконник не сравнится с прочностью и красотой, поверьте. А перепады температур и механические повреждения ему не страшны!
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