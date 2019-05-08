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    Ср., 8 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Ищу водонагреватель
    • HighMan Вчера в 23:39 «Ответить»
      Ну вот что за дела? Сначала у меня не было долгое время просто воды в доме - так как две недели латали трубы на подходе к дому, а тут вот дали воду и видимо что-то не так было и водонагреватель полетел... Можете посоветовать где купить недорогой можно? Устал быть грязным!
      • Samara12 Вчера в 23:43 «Ответить»
        Ну тут знаешь, прям вся жизнь в одной истории. Вообще не стоит тогда торопиться с покупкой нового. Лучше всего будет тебе просто попробовать старый реанимировать, они обычно не очень то и сложны в ремонте. Но даже если лень, тогда просто можешь купить бу https://www.cmlt.ru/ads--rubric-273-p-03052019-a...0-premium-false тут. Тем более что сейчас вопрос - где купить водонагреватель, вообще не должен становиться, ведь всё уже давно есть в интернете)
        • HighMan Вчера в 23:49 «Ответить»
          Хм, а я думал что они наоборот сложны в ремонте. В общем отнесу, посмотрим что скажут мастера, если не получится, то точно бу куплю
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