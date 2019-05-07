Ну вот что за дела? Сначала у меня не было долгое время просто воды в доме - так как две недели латали трубы на подходе к дому, а тут вот дали воду и видимо что-то не так было и водонагреватель полетел... Можете посоветовать где купить недорогой можно? Устал быть грязным!
Ну тут знаешь, прям вся жизнь в одной истории. Вообще не стоит тогда торопиться с покупкой нового. Лучше всего будет тебе просто попробовать старый реанимировать, они обычно не очень то и сложны в ремонте. Но даже если лень, тогда просто можешь купить бу https://[url]www.cmlt.ru/ads--rubric-273...ium-false[/URL] тут. Тем более что сейчас вопрос - где купить водонагреватель, вообще не должен становиться, ведь всё уже давно есть в интернете)