Я всегда скептически относился к всяким тренингам, коучам и советам со
стороны. Пока не возникла ситуация, когда мне понадобился дельный
совет от человека, который знает больше меня. Это Елена Малькова.
Сначала мы с ней просто общались. Потом она пригласила меня на
заседание своего клуба для директоров. Затем направил своих людей на ее
тренинги для персонала. www.malkova.com В целом у нас
получилось плодотворное сотрудничество. Ее советы мне помогли лучше
разбираться в некоторых ситуациях, касающихся психологии продаж.
Тренинги неплохо мотивировали моих людей на результат.