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    Тема: Где найти работающие тренинги для персонала?
    • New! Mary13 Cегодня в 12:11 «Ответить»
      Я всегда скептически относился к всяким тренингам, коучам и советам со
      стороны. Пока не возникла ситуация, когда мне понадобился дельный
      совет от человека, который знает больше меня. Это Елена Малькова.
      Сначала мы с ней просто общались. Потом она пригласила меня на
      заседание своего клуба для директоров. Затем направил своих людей на ее
      тренинги для персонала. www.malkova.com В целом у нас
      получилось плодотворное сотрудничество. Ее советы мне помогли лучше
      разбираться в некоторых ситуациях, касающихся психологии продаж.
      Тренинги неплохо мотивировали моих людей на результат.
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