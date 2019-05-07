Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 7 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 89 посетителей
    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Болит зуб
    • Сегодня! vollnoff Cегодня в 08:38 «Ответить»
      Народ, при зубной боли какое обезболивающее лучше всего? Ноет-ноет, особенно по ночам, не спросил у стоматолога, что пить в таких случаях, и хз что покупать.
      • Сегодня! Sklifos Cегодня в 09:49 «Ответить»
        А в смысле болит, после стоматолога? Пусть переделывает, нерв где-то живой остался или что? А так вообще дексонал хорошо помогает.
        • Сегодня! vollnoff Cегодня в 10:56 «Ответить»
          Да в прямом, поклал пасту на корень, убивает нерв, а зуб болит-то. Следующий прием через 5 дней, я не выдержу...Дексонал норм помогает, быстро?
          • New! Sklifos Cегодня в 12:20 «Ответить»
            Аааа...вон оно че. Ну да, я же говорю, отлично помогает, быстро, в течении получаса боль проходит и на долго, одна таблетка часов 8 действует.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода