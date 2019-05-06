Популярные социальные площадки в продвижении бизнеса давно уже стали приоритетными. Одной из самых известных площадок считается сеть ВКонтакте, объединяющая миллионы людей Рунета. Постоянно ее посещают огромное число пользователей, которые объединены в различные группы, состоят во многих пабликах по интересам, деятельности, увлечениям. Именно поэтому купить акки ВК, используя их для рекламы и раскрутки, считается великолепной идеей.



Кто и для чего покупает аккаунты VK





Рекламная акция на социальной площадке, которую каждый день используют миллионы пользователей, имеет огромную отдачу. Пользователи VK часто бывают он-лайн: разговаривают, играют, ищут необходимую для себя инфу, решают бизнес-дела. Некоторые из них подают заявки в группы по интересам, поэтому создать эффективную рекламу чрезвычайно просто. Среди членов сети Контакта можно осуществлять опросы, делать почтовые рассылки. Наиболее активные посетители могут вступать в группу вашей компании, имитировать активное движение, посещения. Именно для этого нужно бесплатные аккаунты вк http://greenshop.su/



Пользовательские профили VK - это большое количество друзей, которые поспособствуют востребованности, проведут горячий разговор, спор, обмен личными мнениями, новостными подробностями. Это чрезвычайно полезно для раскрутки основного сайта, продвижения бизнеса. Искусственно накрученная активность очень скоро преобразуется в реальную, живую, что очень высоко оценят поисковые системы.





Как купить аккаунты в ВК





Чтобы стать обладателем множества акков VK, нет нужды их создавать самостоятельно. Верное решение - купить в специализированном интернет-шопе. Здесь можно купить автореги ВК забытые, с пустым или полным профилем, с подписчиками и друзьями или искусственной имитацией активности. Цена на них будет разной, в зависимости от качества профиля, наличия постов, друзей. Сниженные цены при приобретении десятков или сотен акков будут неожиданным и приятным подарком. А еще, в магазине можно реализовать ненужные акки, выручив за них отличную оплату.



Впрочем при покупке желательно точно знать, что аккаунты стоящие, поскольку если это так, они запросто могут попасть под бан. Кроме того, может быть закрыт ваш главный профиль без права восстановления. Сотрудничать следует исключительно с надежным и популярным магазином, который может дать гарантийные условия на покупку и кэшбек денег в случае несостоявшейся сделки.





Аккаунты социальной площадки VK - это возможность осуществить убойную рекламную деятельность, раскрутить свой бизнес, привлечь новых клиентов, партнеров. Гости сети могут создать имитацию массовых посещений, активности в постах и публикациях, живой деятельности и общения.



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