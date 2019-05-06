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Тема: Защита от комаров
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Частенько бываем с друзьями на природе, ночуем в палатках. Одна напасть - комары просто одолевает, особенно утром. Подскажите проверенный метод борьбы с ними ?
ну купи гель Анти - Насек. Я им пользуюсь часто и применяю в саду когда нахожусь в позднее время. Из всех проверенных мною средств это самое надежное и эффективное
А вот как по мне дак лучше спиралей Фумитокс нет ничего. да удовольствие не из дешевых конечно и резкий запах будет, но никаких комаров ночью это точно
Все эти дешевые спери, таблетки, гели и тд не оказывают должного эффектна, Нужно покупать электронный отпугиватели, которые работают на основе элктрозвуковых волн
Этот вопрос мне до боли знаком. Как турист с многолетним опытом, могу вам сказать что за все время, что занимаюсь туризмом, перепробовал абсолютно все средства для борьбы с комарами, что существуют. Сделал вывод, что лампы противомоскитные довольно неплохо справляются с этой задачей. Как вариант, вам стоить рассмотреть приобретение ПРОТИВОМОСКИТНОЙ ЛАМПЫ THERMACELL TRAILBLAZER CAMP - оптимальный выход для вас. Приобрести такую можете тут
http://simms-rus.ru/thermacell/