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    Пн., 6 мая 2019г.
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    Форум: Спрос и Предложение
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    Тема: Защита от комаров
    • New! ScorpAYE Cегодня в 21:29 «Ответить»
      Частенько бываем с друзьями на природе, ночуем в палатках. Одна напасть - комары просто одолевает, особенно утром. Подскажите проверенный метод борьбы с ними ?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 21:33 «Ответить»
        ну купи гель Анти - Насек. Я им пользуюсь часто и применяю в саду когда нахожусь в позднее время. Из всех проверенных мною средств это самое надежное и эффективное
        • New! GtyrGhj Cегодня в 21:36 «Ответить»
          А вот как по мне дак лучше спиралей Фумитокс нет ничего. да удовольствие не из дешевых конечно и резкий запах будет, но никаких комаров ночью это точно
          • New! SamuRaiX Cегодня в 21:44 «Ответить»
            Все эти дешевые спери, таблетки, гели и тд не оказывают должного эффектна, Нужно покупать электронный отпугиватели, которые работают на основе элктрозвуковых волн
            • New! UproShenOchik Cегодня в 21:56 «Ответить»
              Этот вопрос мне до боли знаком. Как турист с многолетним опытом, могу вам сказать что за все время, что занимаюсь туризмом, перепробовал абсолютно все средства для борьбы с комарами, что существуют. Сделал вывод, что лампы противомоскитные довольно неплохо справляются с этой задачей. Как вариант, вам стоить рассмотреть приобретение ПРОТИВОМОСКИТНОЙ ЛАМПЫ THERMACELL TRAILBLAZER CAMP - оптимальный выход для вас. Приобрести такую можете тут http://simms-rus.ru/thermacell/
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