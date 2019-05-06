Частенько приходится пользоваться для ремонта молотком гвоздодером. Вот недавно сломался очередной. Уже устал приобретать постоянно новые. Все ненадежные попадаются. Можете порекомендовать какой хороший стоит купить?
А я вам может быть что то новое скажу, но сейчас инструмент не умеют делать практически. Хватает на несколько месяцев, на год, а потом менять. Бывают конечно исключения. Как пример - Молоток-гвоздодер,цельнокованый с трехкомпонентной рукояткой производителя GROSS. Адекватный вариант за свою стоимость. Купить такой можете здесь http://instrumtorg.ru/brands/gross/