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    Пн., 6 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Молоток гвоздодер
    • New! ScorpAYE Cегодня в 21:26 «Ответить»
      Частенько приходится пользоваться для ремонта молотком гвоздодером. Вот недавно сломался очередной. Уже устал приобретать постоянно новые. Все ненадежные попадаются. Можете порекомендовать какой хороший стоит купить?
      • New! MarunFgtre Cегодня в 21:32 «Ответить»
        Японский молоток KeyCora думаю тебе подойдет. Нравится мне в нем все - удобная надежная рукоятка и само выполнение довольно качественное. Стоит не дорого совсем
        • New! GtyrGhj Cегодня в 21:35 «Ответить»
          Ну я думаю это довольно решаемая ситуация. Что бы не прогадать сходите в строительный магазин и попросите консультации у продавцов. Вам не откажут и подберут подходящий
          • New! SamuRaiX Cегодня в 21:43 «Ответить»
            Здравствуйте. Производитель ProFit изготавливает отличные молотки. Мне нравится их продукция в принципе и весь инструмент. ЗАказать можно с Али Экспресса
            • New! UproShenOchik Cегодня в 21:52 «Ответить»
              А я вам может быть что то новое скажу, но сейчас инструмент не умеют делать практически. Хватает на несколько месяцев, на год, а потом менять. Бывают конечно исключения. Как пример - Молоток-гвоздодер,цельнокованый с трехкомпонентной рукояткой производителя GROSS. Адекватный вариант за свою стоимость. Купить такой можете здесь http://instrumtorg.ru/brands/gross/
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