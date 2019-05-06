Так уж вышло, что очень люблю фотографироваться и выкладывать фото в инстаграм. но хочу распечатать их, на случай утери данных для входа в инсту. Можете подсказать, в какой фотосалон обратиться, что бы распечатать фото из instagram?
А кто вообще скажите в двадцать первом веке не любит пофотографироваться и не повыкладывать фото в инстаграм? Таких людей наверное единицы. А вот то, что вы надумали их распечатать на всякий пожарный, так сказать - очень мудро. В принципе, по поводу печати фото из Instagram можете обратиться сюда http://www.fotoproekt.ru/pechat-fotografij/instagram/ , ценник на такую услугу вполне адекватен