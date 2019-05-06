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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Где можно получить отчётные документы для командировочных?
    • New! reddeadfds Cегодня в 19:06 «Ответить»
      В командировке следует не забывать, что все ваши затраты на дорогу и проживание будут оплачены в случае, если вы сдадите в бухгалтерию пакет документов, подтверждающих ваши затраты. Обязательно нужно собирать все полученные квитанции и чеки и не забывать нигде их.

      В случае, когда вы разместились в гостинице, по возвращению следует предоставить:

      1. Копию выписки из ЕГРЮЛ.
      2. Выписку из ЕГРЮЛ.
      3. Ксерокопия свидетельства налогоплательщика.
      4. Квитанция подтверждающий проживание со следующими данными :
      • Ф.И. О. жильца.
      • Даты поселения.
      • Указание даты выселения.
      • Количество прожитых суток.
      • Стоимость номера за сутки.
      • Общая цена за проживание.
      Квитанция должна быть заверена подписью и штампом юридического лица – владельца отеля.
      5. Чек оформленный по форме №4, подтвержденный печатью и подписью.


      Иногда бывает такое положение дел, когда далеко не все бумаги были предоставлены гостиницей или же и вовсе утеряны по пути. Найти копии документов без посторонней помощи получается довольно редко.

      В таком случае не приходится надеяться на возмещение затрат за проживание. Более того, бывают случаи, что в гостинице нет свободных мест и единственный вариант – арендовать комнату. Не секрет, что, не всегда хозяин съемного жилья имеет возможность выписать вам перечень необходимых документов.

      Для решения проблемы необходимо обратиться за помощью к профессионалу и оформить заказ на отчетные документы купить https://xn--90afcbymeecdpxebhm5d1di.xn--p1ai/


      Преимущество заказа необходимого пакета бумаг – быстрота и легкость оформления требуемых документов. Не требуется ехать обратно в гостиницу и объяснять ситуацию, выделять время и тратить его на поездку, переживать из-за потери документов.

      Подготовленный компанией пакет будет полным, и содержать все требуемые данные, подписи и штампы.


      Не нарушает ли это закон? Никоим образом.


      Более того, если бухгалтерия решит проверить достоверность предоставленных данных и позвонит в отель, ему подтвердят предоставленных чеков. Услуга по сбору подтверждающих проживание документов Анонимна.

      Кроме того, сотрудники фирмы знают, насколько это для вас важно и подготавливают документы в течение нескольких дней. Оформление всех требуемых чеков и выписок займет пару дней, а вариант оплаты и доставки вы выберите самостоятельно.

      При проблемах с отчетными документами, обратитесь к профессионалам компании. Они помогут вам максимально быстро с минимум затрат. Специалисты компании обещают вам высокое качество выданных чеков и выписок.
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