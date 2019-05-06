В командировке следует не забывать, что все ваши затраты на дорогу и проживание будут оплачены в случае, если вы сдадите в бухгалтерию пакет документов, подтверждающих ваши затраты. Обязательно нужно собирать все полученные квитанции и чеки и не забывать нигде их.



В случае, когда вы разместились в гостинице, по возвращению следует предоставить:



1. Копию выписки из ЕГРЮЛ.

2. Выписку из ЕГРЮЛ.

3. Ксерокопия свидетельства налогоплательщика.

4. Квитанция подтверждающий проживание со следующими данными :

• Ф.И. О. жильца.

• Даты поселения.

• Указание даты выселения.

• Количество прожитых суток.

• Стоимость номера за сутки.

• Общая цена за проживание.

Квитанция должна быть заверена подписью и штампом юридического лица – владельца отеля.

5. Чек оформленный по форме №4, подтвержденный печатью и подписью.





Иногда бывает такое положение дел, когда далеко не все бумаги были предоставлены гостиницей или же и вовсе утеряны по пути. Найти копии документов без посторонней помощи получается довольно редко.



В таком случае не приходится надеяться на возмещение затрат за проживание. Более того, бывают случаи, что в гостинице нет свободных мест и единственный вариант – арендовать комнату. Не секрет, что, не всегда хозяин съемного жилья имеет возможность выписать вам перечень необходимых документов.



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Преимущество заказа необходимого пакета бумаг – быстрота и легкость оформления требуемых документов. Не требуется ехать обратно в гостиницу и объяснять ситуацию, выделять время и тратить его на поездку, переживать из-за потери документов.



Подготовленный компанией пакет будет полным, и содержать все требуемые данные, подписи и штампы.





Не нарушает ли это закон? Никоим образом.





Более того, если бухгалтерия решит проверить достоверность предоставленных данных и позвонит в отель, ему подтвердят предоставленных чеков. Услуга по сбору подтверждающих проживание документов Анонимна.



Кроме того, сотрудники фирмы знают, насколько это для вас важно и подготавливают документы в течение нескольких дней. Оформление всех требуемых чеков и выписок займет пару дней, а вариант оплаты и доставки вы выберите самостоятельно.



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