В командировке следует не забывать, что все ваши затраты на дорогу и проживание будут оплачены в случае, если вы сдадите в бухгалтерию пакет документов, подтверждающих ваши затраты. Обязательно нужно собирать все полученные квитанции и чеки и не забывать нигде их.
В случае, когда вы разместились в гостинице, по возвращению следует предоставить:
1. Копию выписки из ЕГРЮЛ.
2. Выписку из ЕГРЮЛ.
3. Ксерокопия свидетельства налогоплательщика.
4. Квитанция подтверждающий проживание со следующими данными :
• Ф.И. О. жильца.
• Даты поселения.
• Указание даты выселения.
• Количество прожитых суток.
• Стоимость номера за сутки.
• Общая цена за проживание.
Квитанция должна быть заверена подписью и штампом юридического лица – владельца отеля.
5. Чек оформленный по форме №4, подтвержденный печатью и подписью.
Иногда бывает такое положение дел, когда далеко не все бумаги были предоставлены гостиницей или же и вовсе утеряны по пути. Найти копии документов без посторонней помощи получается довольно редко.
В таком случае не приходится надеяться на возмещение затрат за проживание. Более того, бывают случаи, что в гостинице нет свободных мест и единственный вариант – арендовать комнату. Не секрет, что, не всегда хозяин съемного жилья имеет возможность выписать вам перечень необходимых документов.
Преимущество заказа необходимого пакета бумаг – быстрота и легкость оформления требуемых документов. Не требуется ехать обратно в гостиницу и объяснять ситуацию, выделять время и тратить его на поездку, переживать из-за потери документов.
Подготовленный компанией пакет будет полным, и содержать все требуемые данные, подписи и штампы.
Не нарушает ли это закон? Никоим образом.
Более того, если бухгалтерия решит проверить достоверность предоставленных данных и позвонит в отель, ему подтвердят предоставленных чеков. Услуга по сбору подтверждающих проживание документов Анонимна.
Кроме того, сотрудники фирмы знают, насколько это для вас важно и подготавливают документы в течение нескольких дней. Оформление всех требуемых чеков и выписок займет пару дней, а вариант оплаты и доставки вы выберите самостоятельно.
При проблемах с отчетными документами, обратитесь к профессионалам компании. Они помогут вам максимально быстро с минимум затрат. Специалисты компании обещают вам высокое качество выданных чеков и выписок.