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    Пн., 6 мая 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Отопление и горячая вода
    • New! Satir Cегодня в 18:48 «Ответить»
      Подскажите пожалуйста, я вот живу в своем доме, у меня стоит старый напольный котел Термобар и есть водонагреватель, ещё советского производства. Думаю, может заменить котел на более современный с электронной начинкой. Не знаю как быть, может купить двухконтурный котел, чтоб одновременно использовать для отопления дома и с него же вода была для бытовых нужд? Или просто стоит заменить котёл на новый и отдельно установить газовую колонку?
      • New! Borisich Cегодня в 19:09 «Ответить»
        Я несколько лет назад, когда делали ремонт, тоже интересовался этим вопросом. Не знаю, как сейчас, но тогда мастера по газовому оборудованию, мне советовали поставить одноконтурный котел (только на отопление) и газовую колонку (на горячую воду). Мол на купание, горячей воды с котла не хватит. Плюс летом, на нагрев воды, котел будет тратить больше газа, чем колонка.
        • New! Marker Cегодня в 19:16 «Ответить»
          Полная ерунда! У нас вот стоит итальянский двухконтурный котел Hermann, работает уже 8 лет.Отлично отапливает квартиру и нагревает воду, причем воды хватает на все. К тому же на современных котлах, есть летний режим, когда в целях экономии газа, котел работает только на нагрев воды.
          • New! Alexan Cегодня в 19:22 «Ответить»
            Действительно ерунда! Зачем переплачивать, покупая и котел на отопление и колонку на воду, если можно купить просто двухконтурный газовый котел (два в одном так сказать) http://comfort-klimat.ru/shop/kotly.htm?! Современные котлы очень надежны и экономичны. Но, чтобы обезопасить котел, советую еще купить стабилизатор напряжения.
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