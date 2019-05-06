Подскажите пожалуйста, я вот живу в своем доме, у меня стоит старый напольный котел Термобар и есть водонагреватель, ещё советского производства. Думаю, может заменить котел на более современный с электронной начинкой. Не знаю как быть, может купить двухконтурный котел, чтоб одновременно использовать для отопления дома и с него же вода была для бытовых нужд? Или просто стоит заменить котёл на новый и отдельно установить газовую колонку?
Я несколько лет назад, когда делали ремонт, тоже интересовался этим вопросом. Не знаю, как сейчас, но тогда мастера по газовому оборудованию, мне советовали поставить одноконтурный котел (только на отопление) и газовую колонку (на горячую воду). Мол на купание, горячей воды с котла не хватит. Плюс летом, на нагрев воды, котел будет тратить больше газа, чем колонка.
Полная ерунда! У нас вот стоит итальянский двухконтурный котел Hermann, работает уже 8 лет.Отлично отапливает квартиру и нагревает воду, причем воды хватает на все. К тому же на современных котлах, есть летний режим, когда в целях экономии газа, котел работает только на нагрев воды.
Действительно ерунда! Зачем переплачивать, покупая и котел на отопление и колонку на воду, если можно купить просто двухконтурный газовый котел (два в одном так сказать) http://comfort-klimat.ru/shop/kotly.htm?! Современные котлы очень надежны и экономичны. Но, чтобы обезопасить котел, советую еще купить стабилизатор напряжения.