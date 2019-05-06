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    Пн., 6 мая 2019г.
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    Тема: Чат для собственного сайта
    • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 00:16 «Ответить»
      Любимые форумчане - вот хотелось бы у вас уточнить один момент. Имеется сайт с собственной продукцией, многие клиенты приобретают через него наш товар. На сайт необходимо установить чат для удобства. Есть соображения на этот счет? Как лучше сделать такой чат или через кого заказать?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 00:32 «Ответить»
        Не обязательно платно заказывать чат. Тратиться никто не любит. Скачайте модуль Chat Bot установите на ПК и можете пользоваться удобным чатом на своем сайте
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 00:37 «Ответить»
          Здаров. Я по такому вопросу обращался к компании seo специалистов SEO Market. Естественно не за бесплатно, но сделали мне чат с учетом моих пожеланий. рекомендую
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 00:41 «Ответить»
            Я тебе вот что скажу. Коли уж задумался над чатом на свой сайт, то так и быть посоветую тебе программку Saffiring Maasnager. Платная, но стоит дешевле готового чата. В нее входит весь спектр инструментов для создания чата своими силами
            • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 00:50 «Ответить»
              Соображения то конечно есть, только вариантов у вас не так и много. Единственный, самый верный и проверенный - обратиться в надежный сервис клиентской поддержки. Именно такие сервисы помогут вам решить проблему с созданием чата на сайт для клиентов. Более подробно уточнить по вашему вопросу можете через них http://usedesk.ru/support-chat
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