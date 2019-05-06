Любимые форумчане - вот хотелось бы у вас уточнить один момент. Имеется сайт с собственной продукцией, многие клиенты приобретают через него наш товар. На сайт необходимо установить чат для удобства. Есть соображения на этот счет? Как лучше сделать такой чат или через кого заказать?
Я тебе вот что скажу. Коли уж задумался над чатом на свой сайт, то так и быть посоветую тебе программку Saffiring Maasnager. Платная, но стоит дешевле готового чата. В нее входит весь спектр инструментов для создания чата своими силами
Соображения то конечно есть, только вариантов у вас не так и много. Единственный, самый верный и проверенный - обратиться в надежный сервис клиентской поддержки. Именно такие сервисы помогут вам решить проблему с созданием чата на сайт для клиентов. Более подробно уточнить по вашему вопросу можете через них http://usedesk.ru/support-chat