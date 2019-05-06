Друзья, такой вот вопрос. Стройка идет полным ходом, возникла задача - соединить арматуру. Знаю, что для этого используют специальные соединительные муфты. Можете порекомендовать магазин, где продаются такие муфты?
Все вы правильно слышали. Именно такие муфты и будут идеальным вариантом для соединения арматуры. Все остальные способы отсекаем сразу - ненадежно. Кстати, муфты для соединения арматуры, зачастую, стоят не так уж и дорого. Смотря конечно через какую компанию приобретать. Так, например, купить данную муфту можете тут http://euroterm.ru/index.php/products/mo...initelnie-mufti