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    Пн., 6 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: муфты для соединения арматуры
    • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 00:13 «Ответить»
      Друзья, такой вот вопрос. Стройка идет полным ходом, возникла задача - соединить арматуру. Знаю, что для этого используют специальные соединительные муфты. Можете порекомендовать магазин, где продаются такие муфты?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 00:32 «Ответить»
        Могу вам порекомендовать магазин строительных расходников Винтик и ШПунтик. Как то раз понадобилась подобная муфта, покупал там. Вполне качественная и недорогая
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 00:36 «Ответить»
          Доброго вечера. Хорошая муфта челябинского производства Сталиант например. Но лучше ее заказывать через интернет магазины именно, выгоднее получается/ Удачи
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 00:40 «Ответить»
            не вижу смысла брать такую деталь в магазине отдельно - не выгодно да и попросту смысла нет. Закажите с Китая с того же Али ЭКспресса сразу несколько штук - стоят дешево а качество такое же
            • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 00:48 «Ответить»
              Все вы правильно слышали. Именно такие муфты и будут идеальным вариантом для соединения арматуры. Все остальные способы отсекаем сразу - ненадежно. Кстати, муфты для соединения арматуры, зачастую, стоят не так уж и дорого. Смотря конечно через какую компанию приобретать. Так, например, купить данную муфту можете тут http://euroterm.ru/index.php/products/mo...initelnie-mufti
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