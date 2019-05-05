Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 5 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 73 посетителя
    Форум: Мужской форум - мужские темы
    Новая тема
    Тема: Покупка квартиры.
    • New! Zoro Cегодня в 21:58 «Ответить»
      Собираюсь, в скором времени, покупать себе квартиру. Пол жизни копил на нее, и наконец то свершилось))) У меня на работе, мой коллега узнал, что я хочу купить квартиру, и посоветовал какого то своего знакомого, который хочет продать квартиру. Я немного побаиваюсь попасть на мошенников, так как раньше никогда ничего не покупал такого масштаба. Что посоветуете?
      • New! Hakan Cегодня в 22:28 «Ответить»
        Знаете, это все как то так сомнительно. Я бы, на вашем месте, проконсультировался бы с грамотным юристом. И сделку купли продажи, совершал бы тоже только под руководством юриста
        • New! zelenuyslonik Cегодня в 22:45 «Ответить»
          Вы лучше обратитесь в нормальное агенство, которое вам поможет с покупкой квартиры. Это будить надежней. Я свою квартиру так и покупал, через агенство.
        Вывести
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2019г.

        Форум Нижнего Новгорода