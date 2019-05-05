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    Вс., 5 мая 2019г.
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    Форум: Милосердие и Благотворительность
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    Тема: Ищем доноров яйцеклетки
    • Сегодня! ElenaD Cегодня в 13:39 «Ответить»
      Хочешь получать дополнительный заработок до 284 000 рублей в год? Стань донором яйцеклеток. Гарантируем внимание, достойное и регулярное вознаграждение, бесплатное медицинское обследование и комфортные условия проживания нашим донорам.
      https://agency-ivf.ru/forma-anketyi-donora.html
      номер 8 800 505-42-17,
      почта donor@agency-ivf.ru
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