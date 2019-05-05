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    Вс., 5 мая 2019г.
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    Тема: Ищу транспортная компанию?
    • New! zelenuyslonik Cегодня в 11:57 «Ответить»
      Приветствую. Я сам фермер, выращиваю зерно. У меня один клиент хочет купить 20 тонн зерна. Ищу какую нибудь хорошую транспортную компанию, которая сможет перевезти зерно в Москву. Если кто знает такие. скиньте номер телефона, или какие нибудь данные. Буду очень благодарен.
      • New! Hakan Cегодня в 12:14 «Ответить»
        Так вы прямой производитель получается. А можно узнать, какие вообще объемы у вас имеются? Я просто ищу именно прямого производителя, а вокруг одни перекупщики
        • New! Zoro Cегодня в 12:22 «Ответить»
          А вы не хотите попробовать к частным водителям обратится? Они на много дешевле смогут перевезти вам товар. Я,последних пару лет, только с частниками и работаю.
          • New! Valentinchch Cегодня в 12:29 «Ответить»
            Я бы наоборот посоветовал выбирать именно транспортные компании, так как с частными водителям, лично по моему опыту, всегда очень много проблем. Мне знакомые, не давно посоветовали, вот эту транспортную компанию по перевозке зерна http://mosagrogroup.ru/services/logistics/ Если хотите, можете почитать подробней на сайте, что к чему. Может и вам подойдет.
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