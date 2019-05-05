Приветствую. Я сам фермер, выращиваю зерно. У меня один клиент хочет купить 20 тонн зерна. Ищу какую нибудь хорошую транспортную компанию, которая сможет перевезти зерно в Москву. Если кто знает такие. скиньте номер телефона, или какие нибудь данные. Буду очень благодарен.
Я бы наоборот посоветовал выбирать именно транспортные компании, так как с частными водителям, лично по моему опыту, всегда очень много проблем. Мне знакомые, не давно посоветовали, вот эту транспортную компанию по перевозке зерна http://mosagrogroup.ru/services/logistics/ Если хотите, можете почитать подробней на сайте, что к чему. Может и вам подойдет.