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    Вс., 5 мая 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Ипотека при разводе
    • Сегодня! Луйда Cегодня в 10:52 «Ответить»
      Ипотеку брала я, ну и супруг понятно что идет как мой гарант.
      Собственно сейчас разводимся с мужем и возник вопрос о том каким же образом в таковой ситуации ипотека делится, как понять кому ипотека достается и кто будет далее платить ипотеку, так же хочется понять о том каким образом делится сума которая уже внесена и оплачена за ипотечный кредит?
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