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    Вс., 5 мая 2019г.
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    Тема: Пайка печатных плат
    • MarunFgtre Вчера в 22:38 «Ответить»
      Занялся я низкотемпературной пайкой печатных плат(температура примерно 95 градусов). Вроде бы все есть, осталось прикупить хороший сплав. По своему опыту подскажите какой лучше взять? Спасибо
      • GtyrGhj Вчера в 22:45 «Ответить»
        Здарова. Я обычно использую обычную канифоль и пальяный жир. Ничего замудренного больше не нужно. Самые простецкие и дешевые подойдут. Главное не для высоких температур бери
        • SamuRaiX Вчера в 22:49 «Ответить»
          Сплав нужно в первую очередь приобретать, это самое важное. Отличный сплав Fire Sun 304. Таким лично я пользовался при низкотемпературной пайке. Идеальный в двух словах если
          • ScorpAYE Вчера в 23:02 «Ответить»
            Бери только не отечественный. Неплохой такой сплав кстати немецкий PRalmlerHenz, стоит конечно очень не дешево зато работать с ним одно удовольствие. Смотрите сами
            • UproShenOchik Вчера в 23:21 «Ответить»
              Выбор сплава для пайки достаточно серьезный вопрос конечно. Особенно если вопрос про пайку печатных плат - выбирать нужно только самый лучший сплав в таких случаях. Многие из качественных стоят дорого, однако не все. Из бюджетных и хороших можно выделить сплав Розе. Купить такой вы можете, к примеру, здесь http://connector-spb.ru/roze50.htm
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