Мой брат себе приобретал экипировку вообще через Авито. Нашел продавца который весьма недорого продавал почти нулевую форму. Можете поискать на такой же площадке. Всегда есть недорогие экипировки в объявлениях
Я вот например вообще представления не имею, как люди катаются на квадроциклах в простой повседневной одежде. Это же очень неудобно. Конечно и экипировка экипировке рознь. Есть и очень комфортная, относительно недорогая - такую и стоить брать. Как пример - экипировка Finntrail. Собственно, купить такую http://simms-rus.ru/finntrail/ можете тут