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    Вс., 5 мая 2019г.
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    Тема: Экипировка для квадроцикла
    • MarunFgtre Вчера в 22:35 «Ответить»
      Уважаемые форумчане, вот хочу что спросить. Часто в свободное время катаюсь на квадроцикле. Теперь захотел себе приобрести крутую экипировку. Не подскажите магазин, где можно приобрести такую?
      • GtyrGhj Вчера в 22:44 «Ответить»
        Тоже кстати люблю покататься. Знаешь какая самая классная экипировка? Спорт - ЭКстрим F1, просто лучшая. правда дороговатая зараза, но она того стоит я тебе скажу
        • SamuRaiX Вчера в 22:48 «Ответить»
          Здарова. Могу подсказать один магазинчик Red Faction . Это интернет магазин. Зайди к ним на сайт посмотришь какая тебе понравится выберешь. Если что на сайте подскажут продавцы
          • ScorpAYE Вчера в 23:01 «Ответить»
            Мой брат себе приобретал экипировку вообще через Авито. Нашел продавца который весьма недорого продавал почти нулевую форму. Можете поискать на такой же площадке. Всегда есть недорогие экипировки в объявлениях
            • UproShenOchik Вчера в 23:18 «Ответить»
              Я вот например вообще представления не имею, как люди катаются на квадроциклах в простой повседневной одежде. Это же очень неудобно. Конечно и экипировка экипировке рознь. Есть и очень комфортная, относительно недорогая - такую и стоить брать. Как пример - экипировка Finntrail. Собственно, купить такую http://simms-rus.ru/finntrail/ можете тут
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