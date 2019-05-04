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    Сб., 4 мая 2019г.
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    Тема: Транспортная компания?
    • Сегодня! Valentinchch Cегодня в 16:26 «Ответить»
      Привет, друзья. Я сам фермер, выращиваю зерно. У мня не давно нашелся клиент, и хочет купить 20 тонн зерна. Ищу какую нибудь хорошую транспортную компанию, которая сможет перевезти зерно в Москву. Если кто знает такие. скиньте контакты, буду очень благодарен.
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