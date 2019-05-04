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    Сб., 4 мая 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Каркасный дом .
    • New! igordk Cегодня в 07:54 «Ответить»
      Думаю в этом году построить у себя на участке не большой домик . Вот только не знаю какой строить , каркасный или блочный . Какой из них лучше .
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