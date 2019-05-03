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    Пт., 3 мая 2019г.
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    Тема: Обязанность суда приостановить производство по делу
    • Сегодня! Jurino Cегодня в 16:33 «Ответить»
      Суд обязан приостановить производство по делу в случаях, про которые можно узнать из вот этйо статьи http://gpkinf.ru/st-215-gpk-rf/ гражданского кодекса. Очень интересная, а главное важная информация. Рекомендую ознакомиться
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