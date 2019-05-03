Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 3 мая 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 99 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Аренда спецтехники
    • Сегодня! domovoi2580 Cегодня в 15:52 «Ответить»
      Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, компанию или фирму, где можно взять в аренду спецтехнику (автокран). Заранее спасибо!
      • Сегодня! gany Cегодня в 15:58 «Ответить»
        Заказывали автокран тут http://odincovo.domodedovopmk.ru/. При работе с техникой не возникло никаких проблем, состояние отличное. Что касается цен, то все вполне приемлемо.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода