Недавно купили земельный участок с домиком. Дом хотелось бы обновить, решили сделать обшивку сайдингом под камень или кирпич. Смотрится эстетично и современно, но интересует, как он в плане эксплуатации. У кого есть реальный опыт, поделитесь, пожалуйста. Если можно, оставьте ссылку на сайт.
Могу поделиться опытом нашей семьи по этому вопросу. В свое время нам пришлось заниматься поиском строительной компании, рассмотрели немало вариантов , остановили выбор на этом сайте https://bel-brigada.ru/obshivka-doma-sajdingom.html , сделали все оперативно, нет претензий к качеству работ, цены приемлемые. Вообщем, рекомендую!