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    Пт., 3 мая 2019г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: как выбрать интересный ресторан
    • New! MarinaKogut Cегодня в 02:39 «Ответить»
      как правило я чаще всего отдыхаю в каких-то интересных заведениях, проще всего такие отыскать через https://gettable.ru очень удобный сайт, если нужно выбрать где посидеть и сразу забронировать столик.
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