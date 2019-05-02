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    Чт., 2 мая 2019г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Защита от колорадского жука
    • New! Korols Cегодня в 10:19 «Ответить»
      Кто использует такие препараты как протравители клубней картофеля - как результат? Колорадских жуков будет меньше в сезон или нет? Участок не очень большой - засадим 4 сотки, но уже переживаю, чтоб не поели жуки, а то мы не каждый день на даче.
      • New! Светина Cегодня в 10:37 «Ответить»
        Пока такие препараты не пробовали. Опрыскивает старым способом - когда появляются уже жуки на картофеле. Но приходится делать это три раза за сезон - два уже не помогает. Покупаю Децис, Актару.
        • New! Torpeda Cегодня в 11:09 «Ответить»
          Не знаю про такой препарат - мы картошку уже второй год не сажаем. С ней столько забот и затрат, что стало не выгодно. Я больше томатов, огурцов, клубники и разной зелени насажаю лучше - ухода меньше, а пользы будет больше. А осенью пару центнеров картошки купить можно и по небольшой цене.
          • New! РУзочка Cегодня в 11:22 «Ответить»
            Можете попробовать таким препаратом опрыскать картошку перед посадкой. Но потом для контроля можно будет ещё обработать участок обычными средствами с системным действием. Но протравитель даст возможность защититься от колорадского жука хотя бы первое время. Можете использовать для этого средство Престиж https://prestizh-ks.ru/
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