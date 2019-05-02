Кто использует такие препараты как протравители клубней картофеля - как результат? Колорадских жуков будет меньше в сезон или нет? Участок не очень большой - засадим 4 сотки, но уже переживаю, чтоб не поели жуки, а то мы не каждый день на даче.
Не знаю про такой препарат - мы картошку уже второй год не сажаем. С ней столько забот и затрат, что стало не выгодно. Я больше томатов, огурцов, клубники и разной зелени насажаю лучше - ухода меньше, а пользы будет больше. А осенью пару центнеров картошки купить можно и по небольшой цене.
Можете попробовать таким препаратом опрыскать картошку перед посадкой. Но потом для контроля можно будет ещё обработать участок обычными средствами с системным действием. Но протравитель даст возможность защититься от колорадского жука хотя бы первое время. Можете использовать для этого средство Престиж https://prestizh-ks.ru/