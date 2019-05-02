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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Медицинская кровать
    • Xottab Вчера в 21:39 «Ответить»
      Мой отец два месяца назад перенес инсульт. Все это время он находился в больнице, а сейчас лечащий врач разрешает забрать его домой для дальнейшего восстановления и посоветовал приобрести медицинскую кровать с тренировочной рамой для механотерапии. Ее свободно можно регулировать по высоте и сдвигать под левую или под правую сторону, разрабатывая повреждённые конечности. В моем городке даже нет магазинов, где продаются такие кровати. Мне советуют попытать счастья в интернете. Может у кого из вас есть информация по ресурсу, где можно заказать кровать с доставкой? Буду вам очень признателен.
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