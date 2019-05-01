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    Ср., 1 мая 2019г.
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    Тема: Купить лодку марки Чирок.
    • New! meliSERG Cегодня в 20:44 «Ответить»
      Люблю порыбачить и поплавать, без хорошей лодки не обойтись. Слышал неплохие отзывы о лодках марки Чирок. Интересуют ваши реальные отзывы, а также, если можно, оставьте ссылку на проверенный магазин с большим ассортиментом.
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