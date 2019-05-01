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    Ср., 1 мая 2019г.
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    Тема: Ищу плазму
    • Сегодня! HighMan Cегодня в 18:35 «Ответить»
      А можно ли сейчас старенькую плазму дето урвать? Не хочется тратиться на эти 4к и так далее, хочется просто большой телик на стенку повесить и смотреть с дивана.
      • Сегодня! Samara12 Cегодня в 18:49 «Ответить»
        Да я вот что-то тоже не могу понять откуда пошла мода на эти 4к. Вот повесил я себе 42 дюймовый телик на стену и смотрится удобно и никаких пикселей на hdreaady с дивана не видно. Да и купить телевизор бу недорого у нас сейчас не сложно. Вот тут только www.cmlt.ru/ads--rubric-313 посмотри сколько разных предложений! Я тут себе и купил плазму с рук)
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