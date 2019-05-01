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    Ср., 1 мая 2019г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Красивая женская одежда
    • Сегодня! MARISER Cегодня в 12:15 «Ответить»
      Хочу купить себе пару дорогих вещей для весеннего гардероба, а то сильно похудела и старые вещи не совсем удачно на мне сидят. Посоветуйте хорошие магазины с разным ассортиментом.
      • Сегодня! Torpeda Cегодня в 12:26 «Ответить»
        Если нужно что-то особенное, то пройдитесь по дорогим бутикам. Там часто можно найти вещи в единственном экземпляре и никого больше в этом наряде не увидите потом. В больших ТЦ есть всё, но время придётся портатить.
        • Сегодня! ANNAC Cегодня в 12:34 «Ответить»
          Для весны нужно что-то тёплое и уютное - ведь погода переменчива. Но и одновременно элегантное, чтоб выглядеть привлекательно. Может Вам купить несколько вещей из кашемира? Это могут быть платья, юбки, свитера, кардиганы. В них можно создать очень женственный образ. Посмотрите, что представлено в интернет-магазине элитной женской одежды https://freeage.shop/collection/zhenskoe
          • Сегодня! Светина Cегодня в 12:39 «Ответить»
            Я классную одежду на иностранных сайтах себе заказываю. Но начинать нужно уже зимой - там распродажи происходят в это время и доставят как раз к весне. Мне нравится ассортимент этих магазинов - вещи современные, стильные. И детям тоже там покупаю.
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