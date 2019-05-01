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    Ср., 1 мая 2019г.
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    Форум: Ни о чем и о важном
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    Тема: Выбор термостата ( реле температуры)
    • Сегодня! ScorpAYE Cегодня в 08:24 «Ответить»
      Прошу вас помочь советом. Вышел из строя термостат на холодильном оборудовании, отслужил недолго, теперь нужно купить новый. Какой можно купить из надежных, что бы не ошибиться с выбором?
      • Сегодня! SamuRaiX Cегодня в 08:37 «Ответить»
        Что бы не заморачиваться с конкретной маркой порекомендую вам посетить магазин холодильной автоматика Аморе - Хлад. Там вы сами подберете нужный термостат, все они довольно надежные
        • Сегодня! GtyrGhj Cегодня в 08:43 «Ответить»
          Ну могу лишь вам сказать, что не так давно сам купил термостат французской марки FrenchHad 54. Вполне неплохой и стоит очень приемлемо. Как вариант для вас
          • Сегодня! MarunFgtre Cегодня в 08:47 «Ответить»
            Что ошибаться то? Самое главное не брать китайские и отечественные. Они выходят из строя очень быстро. Предпочтение отдавать европейским производителям.
            • Сегодня! UproShenOchik Cегодня в 08:59 «Ответить»
              А очень жаль, когда выходит такая деталь из строя, не проработав достаточного времени. Конечно, нужно разбираться в термостатах, покупая их. Могу вам помочь советом так сказать. Например, известно, что ТЕРМОСТАТ TAM 112 0.8М обладает лучшими характеристиками и доступной ценой. Вам подойдет я думаю. Приобрести его можете тут http://cold24.ru/termostat-termoregulyat...tiki-tsena.html
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