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    Вт., 30 апреля 2019г.
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    Форум: ЗооМир
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    Тема: Крем для боли в суставах у лошади
    • Сегодня! Ефира Cегодня в 17:24 «Ответить»
      Заметила что у моей лошадки проблемы с болью в суставах.
      Собственно интересно понять какими именно средствами стоит и можно лечить боли в суставах у лошадей.
      • New! Персер Cегодня в 18:39 «Ответить»
        А почему именно такая зацикленность на мазях?
        Я вот смотрела информацию конкретно в зоомагазинах, и средств уж точно достаточно много.
        Оценивайте самые разные предложения, делайте таким образом свой выбор.
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