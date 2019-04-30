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    Вт., 30 апреля 2019г.
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    Тема: Знакомство
    • Сегодня! RyslanNepesov Cегодня в 17:10 «Ответить»
      Кто как думает. Где лучше искать вторую половину в интернете или лучше на улице знакомиться . Сам в растерянности хочу найти половинку и не знаю с чего начать. Может кто дать дельный совет ?
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