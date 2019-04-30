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Букет цветов – подарок, какой уместен при любых обстоятельствах. Свадебное торжество и день рождения, какая-то знаменательная дата для того или иного человека и первое свиданье, а еще остальные события, каковых в жизни всякого из нас предостаточно. Букет часто дарятся просто так – без повода, но в любое время букет принесет радость его получателю, тем более, если это окажется невероятной красоты композиция, состоящая из свежих растений и составленная опытными флористами.





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