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    Тема: Помощь руководителям бизнеса
    • Сегодня! Mary13 Cегодня в 11:57 «Ответить»
      Получилось так, что с точки зрения идей, путей реализации, организации
      процесса производства, продаж и т.д. у меня проблем нет. А вот найти
      толковых специалистов по нескольким направлениям и сколотить из них
      хорошую команду оказалось непросто. В конце концов, решил, что
      пришло время искать помощи со стороны хорошего специалиста. Нашел
      Елену Малькову. У нее есть еще клуб для директоров «Дерзкое
      мероприятие». Интересная такая площадка для решения общих проблем,
      хорошая возможность взглянуть на это все со стороны. Посещал также ее
      консультации для руководителей. http://www.malkova.com/ Удалось
      преодолеть многие проблемы. Затем, на этапе формирования команды
      отправил сотрудников на ее комплексные тренинговые программы. Это
      помогло найти золотую середину между моими требованиями и
      особенностями каждого, кто работает в моей команде. Общение наше
      оказалось более чем плодотворным.
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