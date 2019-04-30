Получилось так, что с точки зрения идей, путей реализации, организации
процесса производства, продаж и т.д. у меня проблем нет. А вот найти
толковых специалистов по нескольким направлениям и сколотить из них
хорошую команду оказалось непросто. В конце концов, решил, что
пришло время искать помощи со стороны хорошего специалиста. Нашел
Елену Малькову. У нее есть еще клуб для директоров «Дерзкое
мероприятие». Интересная такая площадка для решения общих проблем,
хорошая возможность взглянуть на это все со стороны. Посещал также ее
консультации для руководителей. http://www.malkova.com/ Удалось
преодолеть многие проблемы. Затем, на этапе формирования команды
отправил сотрудников на ее комплексные тренинговые программы. Это
помогло найти золотую середину между моими требованиями и
особенностями каждого, кто работает в моей команде. Общение наше
оказалось более чем плодотворным.