Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 30 апреля 2019г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 61 посетитель
    Форум: Статьи и Советы
    Новая тема
    Тема: варикоцеле
    • New! Минора Cегодня в 01:35 «Ответить»
      мужу нужно будет делать операцию по варикоцеле...скажите, пожалуйста, а насколько это страшно?(
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Строительство11(1) Мебель, интерьеры, домMaxim2204.03.19 в 06:13GalinaPetrovna Cегодня в 03:04
      Выбор банка для кредита11(1) Банковский форумBrakadabra14.02.19 в 19:57tvptvp Cегодня в 03:02
      Грузоперевозка стройматериалов.5(1) АвтоФорумzelenuyslonik25.04.19 в 17:16Rolf Cегодня в 02:59
      варикоцеле1(1) Статьи и СоветыМинораCегодня в 01:35Минора Cегодня в 01:35
      варикоцеле4(1) Медицина и ЗдоровьеМинора26.04.19 в 12:31Минора Cегодня в 01:34
      Заготовки на зиму1(1) Кулинарный форумRolfCегодня в 01:16Rolf Cегодня в 01:16
      где хорошо делают капремонт двигателей2ЗооМирPechkin27.04.19 в 03:51Ivan32 Cегодня в 00:48
      Идёт загрузка...
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2019г.

      Форум Нижнего Новгорода