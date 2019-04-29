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    Пн., 29 апреля 2019г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Микрофинансовые организации, ваши отзывы
    • New! Shuksher Cегодня в 21:25 «Ответить»
      Почему многие говорят что с микрофинансовыми организациями лучше не связываться? В чем риски и какие аргументы можно привести в пользу этого утверждения?
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