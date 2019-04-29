В наши дни купля отдельного жилища – есть весьма серьезный шаг.



Фирма производит в собственных подразделениях и продаёт качественные брус всех видов. Лесоматериалы поставляется на форму со всей лесных участков России, с лесозаготовок, находящихся в регионах, которые известны отличным характеристиками леса востребованных пород, наиболее подходящих для производства строительных изделий.



Вся изготовленная в компании «Скопинторг» продукция сертифицирована по маркам и безопасности. Производственные цеха оснащены современными режущими приборами строгальным установками и шлифовальными станками. Далее, после распила материалов на части и обработки на оборудовании сырьё пропускаются через камерную сушку. Обработанные брёвна сортируются и отбраковываются. безупречные брёвна помещаются в тару и складируются, нормы хранения непременно выдерживаются по всем параметрам. Готовые пиломатериалы, такие как: Брус Кораблино от https://skopintorg.ru - доставляются в места продаж и по адресам заказчиков.





Этапы производства





Организация «Скопинторг» приобретает дерево в местах заготовки деревьев, где Лесоматериалы выбирают наши специалисты. Сырьё отбирается, в основном, зимой, когда сырьё сохраняет необходимые качественные параметры. Завезенные в цеха древесина шлифуются, после чего 30 дней сушатся в сушилках, оснащенных обогревом и вентиляторами.



Характеристики влажности доводятся доводятся до нужного значения, благодаря чему лесоматериалы:



• становятся более прочными,

• не дают усадки при строительстве,

• сохраняют форму.



Простая сушка может продолжаться от нескольких месяцев до двух-трёх лет и используется, как правило, для обрезного материала.



После распиловки на строгальных станках брус и доски получают безупречно отшлифованную поверхность со всех граней, что избавляет клиентов от дополнительной обработки продукции. Как исключение - профилированный брус, каковой строгается только с двух сторон, из-за соединительных элементов типа «шип-паз».





Качество – наш приоритет





Взыскательный отбор древесины, калибровка на всех фазах производства дополняется применением различных защитных средств и антисептиков. Наша продукция пакуется в полиэтиленовую упаковку, что гарантирует:



• защиту от атмосферных воздействий и механических разрушений,

• хороший вид товара,

• долговременное хранение,

• защищённую и комфортную транспортировку.



В прейскуранте предприятия «Скопинторг» всегда в наличии обширный перечень пиломатериалов, цены на которые даны в списке.