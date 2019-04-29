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    Пн., 29 апреля 2019г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Обшить дом сайдингом в Подмосковье.
    • Сегодня! damanTIM Cегодня в 16:56 «Ответить»
      Задумали с целью утепления и улучшения эстетического внешнего вида обшить свой загородный дом сайдингом, скорее всего, остановимся на варианте под кирпич. Посоветуйте, пожалуйста, проверенную строительную компанию.
      • Сегодня! maiorMAR Cегодня в 16:59 «Ответить»
        Прошлым летом мы как раз закончили обустройство дачи в подмосковном Клину, поэтому из своего личного опыта могу посоветовать проверенную компанию https://remont-podmoskovie.ru/sajding/sajding-v-klinu , довольны и качеством, и профессиональным подходом к работе. Что важно, соотношение цена/качество самое оптимальное.
        • New! VJIADIS Cегодня в 22:00 «Ответить»
          Все зависит от качества и цены материала. Для начала надо посчитать метраж. Замерьте ширину и высоту ваших стен, все это перемножьте и сложите, потом посчитайте, сколько вам нужно на такую площадь сайдинга в квадратных метрах. Если взять среднюю стоимость, то она равняется 300 рублей за квадратный метр, лучший в этой ценовой категории http://ural.docke.ru/ . Вот затем можете умножить на эту сумму на два (это цена работы и расходных материалов), а там и видно будет, дешевле выбирать или дороже.
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