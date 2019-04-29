Задумали с целью утепления и улучшения эстетического внешнего вида обшить свой загородный дом сайдингом, скорее всего, остановимся на варианте под кирпич. Посоветуйте, пожалуйста, проверенную строительную компанию.
Прошлым летом мы как раз закончили обустройство дачи в подмосковном Клину, поэтому из своего личного опыта могу посоветовать проверенную компанию https://remont-podmoskovie.ru/sajding/sajding-v-klinu , довольны и качеством, и профессиональным подходом к работе. Что важно, соотношение цена/качество самое оптимальное.
Все зависит от качества и цены материала. Для начала надо посчитать метраж. Замерьте ширину и высоту ваших стен, все это перемножьте и сложите, потом посчитайте, сколько вам нужно на такую площадь сайдинга в квадратных метрах. Если взять среднюю стоимость, то она равняется 300 рублей за квадратный метр, лучший в этой ценовой категории http://ural.docke.ru/ . Вот затем можете умножить на эту сумму на два (это цена работы и расходных материалов), а там и видно будет, дешевле выбирать или дороже.