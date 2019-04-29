Ииии всех с майскими праздниками)! Настроение правда совсем не праздничное но у меня это так сказать в порядке вещей. Уже больше двух лет планирую слетать к своим старым друзья в Салоники. И в январе месяце у меня скорей всего появится такая возможность. Единственное что не хотелось бы передвигаться по Греции на такси либо автобусах (это совсем не удобно)! Сейчас вот узнаю на сколько сложно арендовать автомобиль в Греции, и сколько это примерно стоит. Кто хоть раз арендовал там авто? Где лучше всего арендовать? И какие нюансы при аренде существуют?
И вас с наступающими)! Начало месяца конечно очень сильно насыщено праздниками, тут вроде только пасху отпраздновали вчера, так ещё и 1-ое мая впереди. А что касательно поездки в Салоники то вы правильно решили. Сейчас к тому же стоимость на путешествия нормальная, и можно найти очень даже дешёвые билеты. А что по поводу аренды автомобиля в Греции то обращайтесь к https://aktis.rent/ . Они предоставляют очень большой выбор разнообразных автомобилей, и на сколько я знаю у них можно арендовать авто без залога и с полной страховкой. Этим кстати не каждая компания может похвастаться.