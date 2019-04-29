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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Формат файла dwg
    • Сурсаса Вчера в 21:57 «Ответить»
      Нашел у себя на компе формат файла dwg, несколько файлов на диске с OS.
      Что вообще это за файлы?
      К каким программам они относятся?
      Как открывать контейнер такого файла?
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